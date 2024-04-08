СК продолжит устанавливать причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад с последними данными о результатах расследования теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

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Отмечается, что следователи продолжают вести работу с потерпевшими в результате теракта, а также со свидетелями произошедшего. В частности, идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников преступления.

"По уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что восьмилетнего мальчика, которого переехали террористы после атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, выписали из больницы.