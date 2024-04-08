Аферисты похитили у пожилого москвича почти 14 млн рублей

Мошенники похитили у 74-летнего жителя Москвы почти 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

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Москвичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Он заявил, что у мужчины истекает срок действия договора мобильной связи и его нужно продлить. Пенсионер поверил злоумышленнику и продиктовал поступивший SMS-код. После ему поступило сообщение с номером телефона якобы сотрудника финансовой организации, на который он перезвонил.

«Лжесотрудники банка сообщили, что пенсионер должен провести реструктуризацию своих банковских счетов путем снятия всех накоплений и перевода их на безопасные счета. В течение 4-х месяцев мужчина лишился 10 млн рублей, которые были похищены с его счета мошенническим путем», — рассказали в прокуратуре.

После этого телефонные аферисты заявили, что для реструктуризации счета нужны дополнительные средства. Мужчина взял в долг у знакомых и перевел мошенникам еще почти 4 млн рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к совершению преступления лиц. Расследование находится на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.