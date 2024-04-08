Аферисты похитили у пожилого москвича почти 14 млн рублей

Пожилому жителю Москвы позвонили телефонные мошенники под видом сотрудников оператора сотовой связи. Обманным путем они обокрали 74-летнего пенсионера на 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

© Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Аферисты сказали пенсионеру, что у него якобы истекает договор об оказании услуг оператора мобильной связи. Для продления этого договора необходимо было продиктовать код из сообщения, которое пришло потерпевшему на телефон. Затем у пенсионера состоялся разговор с сотрудниками банка, которые сказали ему перевести все накопленные средства на безопасные счета. Таким образом к преступникам попали 10 млн рублей.

Однако аферисты не остановились – они заставили пенсионера перевести им еще 4 млн рублей для завершения реструктуризации счета. Крупную сумму денег пенсионер занял у знакомых. Сейчас Мещанская межрайонная прокуратура занимается установлением лиц причастных к преступлению.