Подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта рассказал о своей цели

Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин. Отмечается, что 49-летний местный житель счел, что стихийный памятник в поселении Десеновское – «это лишнее». По его словам, люди навалили там «кучу всякого, игрушек» и он решил сжечь ее. Видео с откровениями публиковал канал «112».

© Сергей Булкин/NEWS.ru

Мне показалось, что красиво, что это все горит. Как Вечный огонь, — сказал злоумышленник.

Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Мужчине грозит штраф до трех млн рублей, либо лишение свободы на три года.

Жители поселения Десеновское ранее обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он возник на улице 4-й Ватутинской, и к нему несли цветы, чтобы почтить память погибших. Местные жители подозревают, что вандалы подожгли мемориал ночью.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.