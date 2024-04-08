В Подмосковье под детской площадкой обвалился грунт

В Подмосковье на детской площадке появилась крупная яма из-за обвала грунта. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел в Пушкино, на Московском проспекте. На кадрах с места инцидента видно, около одного из аттракционов образовалась яма. Во время инцидента никто не пострадал.

По какой причине это произошло, официально не сообщается. Местные жители предполагают, что причиной стал подмыв почвы после того, как лопнула труба.

В комментарии для издания "Подъем" представители администрации сообщили, что яма образовалась ночью, когда на площадке никого не было. Специалисты оперативно демонтировали детскую площадку, на данный момент идет ремонт.

"По окончании работ будет проведено благоустройство и обратно вернут площадку", – поделились в администрации.

Местные жители заявили, что год назад на этой территории уже был ремонт.