В Екатеринбурге учительница протащила мальчика через класс

В Екатеринбурге у учительницы возник конфликт с одним из учеников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Инцидент произошел в прошлом году, но кадры произошедшего появились только сейчас. Женщина кричит на ученика и запрещает ему трогать ее стол. Помимо этого, педагог хватает ребенка за руки и тащит по классу.

Остальные дети сначала наблюдают за происходящим, потом помогают учительнице держать мальчика. В какой-то момент женщина замечает съемку и требует убрать телефон.

По какой причине между педагогом и учащимся возник конфликт, неизвестно. Информация о том, получил ли ребенок травмы, отсутствует.