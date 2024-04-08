ФСБ задержала жителя Нижегородской области по подозрению в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска, который, по версии следствия, передавал иностранным спецслужбам сведения о перевозке вооружений и техники в зону СВО.

"Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ при поддержке специальных служб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции", - говорится в официальном сообщении.

В квартире молодого человека проведен обыск, изъяты электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предполагает наказание до 20 лет лишения свободы за государственную измену. Сейчас структуры ФСБ проверяют контакты задержанного для выявления возможных соучастников.