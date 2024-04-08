Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

Момент поджога стихийного мемориала пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» попал на видео. Ролик в понедельник, 8 апреля, на своем МВД России по Москве.

На кадрах видно, как неизвестный в капюшоне стоит около мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов, и оглядывается по сторонам. Далее он наклоняется вниз и поджигает его зажигалкой.

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О повреждении стихийного мемориала в Новой Москве стало известно 5 апреля. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге – им оказался 49-летний местный житель. На допросе он заявил, что сжег цветы, записки и игрушки из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело.