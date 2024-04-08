Москвич поджег посвященный теракту в «Крокусе» мемориал

Жителя Новой Москвы задержали после поджога около местного памятника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По версии правоохранителей, 48-летний мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где местные жители организовали стихийный мемориал после теракта в "Крокус Сити Холле". Там он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал.

Правоохранители задержали подозреваемого спустя двое суток.

По словам мужчины, он сделал это из хулиганских побуждений. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений, так как мемориал установлен в память воинам - участникам локальных конфликтов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы "Пикник". Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в "Крокус" ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.