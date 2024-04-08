Жителей Оренбурга предупредили о беспрецедентном наводнении

Беспрецедентное наводнение ожидается в городе Оренбурге в этом году. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал мэр населенного пункта Сергей Салмин.

"Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год — это 946 см", — сказал он.

Салмин добавил, что с тех пор в городе не было наводнений подобного масштаба. Поэтому текущую ситуацию глава населенного пункта назвал беспрецедентной.

По его словам, в настоящее время вода продолжает прибывать. Однако основной приход воды в Оренбурге ожидается в течение следующих трех суток, уточнил мэр города.

В то же время он обратил внимание, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб эвакуировали 736 человек из зоны затопления.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области, власти получили более 10,5 тыс. заявлений на оказание помощи пострадавшим из-за паводков. Пока руководство региона одобрило выплату компенсаций по 276 заявлениями. 4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см. За сутки показатель увеличился на 16 см. "Газета.Ru" следит за развитием событий.