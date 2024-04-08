ФСБ задержала связанных с украинскими кол-центрами мошенников

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, причастных к работе украинских мошеннических кол-центров и к похищению у россиян миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ заявили, что пятеро задержанных организовали работу незаконного виртуального узла связи, который использовали украинские телефонные мошенники для вымогательства денег у россиян. По предварительной информации, с помощью лишь одного узла связи у россиян похитили более семи миллиардов рублей.

В спецслужбе подчеркнули, что деньги, похищенные через кол-центры, шли в украинские банки и на финансирование ВСУ. Услуги связи и поддержание работы оборудования мошенников оплачивались через иностранные банки.

У задержанных изъяли компьютеры, средства связи, деньги, цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. Также наложен арест на их недвижимость и движимое имущество.

Задержанным предъявили обвинение по части четыре статьи 159 (мошенничество), суд арестовал их.

Летом 2023 года московская полиция задержала пятерых жителей Москвы и области по делу о пособничестве украинским телефонным мошенникам. Пятеро задержанных обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров.

По заданию, полученному от украинцев, москвичи покупали GSM-шлюзы и активировали сим-карты разных сотовых операторов. Это позволяло менять телефонные номера звонивших из-за границы мошенников на российские.

В Совете безопасности РФ рассказывали, что украинские мошенники стали звонить россиянам в пять раз реже. В Совбезе заявили, что это связано с ликвидацией нескольких мошеннических кол-центров в Запорожской и Харьковской областях.