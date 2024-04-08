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Посольство России в Литве забросали бутылками с зажигательной смесью

Представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис заявил журналистам, что на протяжении двух ночей неизвестные забрасывали территорию российского посольства в Вильнюсе бутылками с зажигательной смесью. Lenta.ru

"Инциденты зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также постоянно дежурящими около здания посольства полицейскими", - сказал он. ТАСС

По данным представителя полиции, никто не пострадал, на стене здания видны следы огня и дыма. Парламентская газета

По данному факту начато расследование. RT на русском

Посольство России в Литве забросали бутылками с зажигательной смесью
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