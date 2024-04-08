Мужчина забыл в номере российского отеля шопер с наркотиками

В Петербурге 40-летний мужчина забыл в номере отеля шопер с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции «Новая Деревня». Администратор гостиницы заметила сумку с запрещенными веществами во время уборки номера после отъезда гостя. Она позвонила в полицию. Сотрудники изъяли несколько свертков с порошком на 150 граммов и электронные весы.

Постояльца уже задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков.