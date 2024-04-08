В Чите женщину и двоих детей спасли при пожаре в многоквартирном доме

Пожарные спасли женщину и двоих детей во время возгорания в многоквартирном двухэтажном доме в Чите, сообщается на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"В ночь на 8 апреля расчеты пожарно-спасательных частей №2 и 4 Читы реагировали на сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме по улице Ползунова. Из окутанных дымом помещений была спасена женщина с двумя маленькими детьми, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно", - говорится в сообщении.

Женщину и детей двух и шести лет спустили по трехколенной лестнице. Всего к тушению были привлечены 22 человека и шесть единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать на площади 150 кв. м. На месте сейчас работаю сотрудники государственного пожарного надзора.