Версия о причастности ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» не выдерживает никакой критики, считает польское издание Myśl Polska.

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Как отмечают авторы материала, США настойчиво пытаются убедить мировое сообщество в том, что вины Украины в трагедии нет, однако имеющиеся у России данные говорят об обратном. В публикации указывается, что напавшие на «Крокус» совершили преступление ради денег. «Это были не религиозные фанатики, а головорезы, которые убивали людей ради денег», — утверждается в статье.

Издание также полагает, что ответственность за теракт лежит на Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). По его мнению, с помощью теракта планировалось вызвать в России хаос на фоне президентских выборов, чтобы подорвать легитимность главы государства Владимира Путина.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Четверо людей с оружием ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области.