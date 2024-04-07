В Париже три человека погибли после взрыва и пожара в многоэтажном доме

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на восьмом этаже девятиэтажного дома на востоке Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Шаронн в XI округе города. Местные жители сообщили, что слышали взрыв, однако, как сообщил изданию замглавы окружной администрации Люк Лебон, в этом доме нет газового оборудования, поэтому его природу еще предстоит установить.

В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тела двух человек. Еще один мужчина, запаниковав, выпрыгнул из окна своей квартиры. Медики пытались реанимировать его, однако он скончался на месте от полученных травм. Жителей дома эвакуировали на время работы экстренных служб, в ближайшие два часа они смогут вернуться по домам, жителям пострадавшего восьмого этажа власти готовы при необходимости организовать места для ночлега.