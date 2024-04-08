Уровень воды реки Урал в Орске начал спадать

В Орске, где введен режим ЧС федерального уровня из-за паводка, начал спадать уровень воды в Урале. За сутки этот показатель снизился на девять сантиметров и составил 963 сантиметра.

Как сообщили в правительстве Оренбургской области, в других территориях региона ситуация, наоборот, осложнилась. В целом уровень водоемов прибавился от восьми до 30 сантиметров.

Так, уровень Урала в Илеке вырос на 24 сантиметра и достиг 890 сантиметров. В Бузулуке уровень реки Самары повысился на 40 сантиметров - до 948-сантиметровой отметки.

В то же время в ряде населенных пунктов наблюдается падение уровня воды – от трех сантиметров в Бугуруслане до 19 сантиметров в Новосергиевке.

Напомним, что в Оренбурге Урал сегодня поднялся еще на 16 сантиметров – до 872 сантиметров. Пик паводка здесь ожидается десятого апреля.