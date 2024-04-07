Число жертв взрыва на стрельбище в Тбилиси увеличилось

Число жертв взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси увеличилось до трех. Об этом сообщает МВД Грузии.

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Уточняется, что два человека погибли на месте происшествия, третий скончался в больнице. Один из погибших являлся сотрудником МВД, отметили в ведомстве. В настоящее время в больнице находятся трое раненых.

Взрыв произошел 7 апреля на территории стрельбища, расположенного на улице Бочорма. Причины произошедшего на данный момент не известны, проводится расследование. На месте происшествия работают пожарные, правоохранители, а также сотрудники службы исследования взрывчатых веществ.

В марте в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе в Тбилиси произошел взрыв, в результате эвакуировали 93 семьи. Администрация Дидубийского района разместила эвакуированных жителей в гостиницах.