Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе в Подмосковье полицейского

Сотруднику полиции, получившему ранение при нападении наркодилера в городе Щелково Московской области, диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Согласно его сведениям, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Как отметил канал, раненый полицейский до потери сознания успел рассказать, что неизвестный злоумышленник жестоко его избил, целенаправленно нанося удары по голове. Кроме того, ему удалось описать подозреваемого. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет показал кадры с места нападения на сотрудников полиции в Московской области. Раненых правоохранителей случайно обнаружил прохожий, они были без сознания. Один из полицейских впоследствии скончался от полученных огнестрельных ранений. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

Также ранее СМИ опубликовали фотографию мотоциклиста, подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Подмосковье. На снимке виден мужчина в светлом шлеме, он передвигался один. Он ехал по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга.