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Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото

Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото. Их публикует Telegram-канал Shot.

Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото
© Lenta.ru

На кадрах виден огороженный участок леса, на месте работают правоохранители. По данным источника, вооруженный наркокурьер пришел за закладкой на территорию садового некоммерческого товарищества «Озон».

В момент задержания он открыл по полицейским огонь. Преступник пытается скрыться.

Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

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