Нападение на сотрудников полиции в Подмосковье было совершено при задержании торговца наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Полицейские, прибыв на место, нашли двух сотрудников МУ МВД России "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован.

"В настоящее время сотрудники подмосковного главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также реализуют комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание", - добавила Волк.

В прокуратуре Московской области сообщили, что сотрудники полиции были обнаружены прохожими примерно в 17:00 мск в районе садового товарищества "Озон". Щелковский городской прокурор Иван Денисов по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина выехал на место происшествия. СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), оно поставлено на контроль прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве. В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщили, что введен план "Перехват".