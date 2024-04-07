Появилось первое фото мотоциклиста, стрелявшего в полицейских под Москвой

В Сети появилась фотография с мотоциклистом, который подозревается в вооруженном нападении на полицейский во Фряново в Подмосковье, передает РЕН ТВ. По данным издания, мужчина выстрелил в патрульных на проселочной дороге, а затем скрылся с места происшествия.

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Уточняется, что мотоциклист двигается по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Также известно, что ориентировка на злоумышленника разослана всему личному составу.

По данным СК, на раненых сотрудников МВД случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших вскоре после этого скончался, информация о состоянии второго сотрудника уточняется. Известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи.

Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских, для поимки нападавшего в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По информации канала, атака на сотрудников МВД произошла во время операции по ловле наркодилеров: подозреваемый, предположительно, оказал сопротивление при задержании.