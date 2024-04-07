Стало известно, куда направляется напавший на полицейского в Подмосковье

Мужчина, который предположительно напал на полицейских в Ногинском районе Подмосковье, замечен на трассе М11, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля. Погиб один силовик, второй попал в реанимацию.

Первоначально сообщалось, что было трое нападавших, затем появилась информация, что он был один. На вид ему 30-35 лет, славянской внешности.

В Подмосковье введен план «Сирена»

В настоящее время он на черном мотоцикле без номеров «летит по трассе М11 на скорости под 150-200 км/час» в сторону Петербурга.

В области объявлен план «Сирена».