Стало известно об эвакуации еще одного района в Орске

Жителей поселка Лесоторговый эвакуируют по решению мэрии Орска в качестве превентивной меры, следует из сообщения на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Граждан призвали выехать в пункт временного размещения, не дожидаясь критической ситуации.

Администрация города Орска приняла решение эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения, — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что автобусы для эвакуации ожидают граждан на конечной остановке «Орское ДСУ-3». Пункт временного размещения располагается в школе № 23 на улице Юлина.

Ранее стало известно, что священник-хирург Вячеслав Кочкин помог перевезти более 40 пациентов затопленной больницы в Орске. Он занимался эвакуацией тех, кто находился в тяжелом состоянии.

Согласно прогнозу правительства Оренбургской области, ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. Пик затопления ожидается 10 апреля. В зоне паводка оказались Оренбург и Оренбургский район.

Кроме того, в Сети появилось видео из Орска, на котором местные жители спасаются от воды с помощью мини-дамбы. На кадрах можно увидеть, как мужчины с помощью подручных средств возводят водную преграду.