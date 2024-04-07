Экс-заведующую детсадом обвинили в мошенничестве на 1,2 млн рублей

В Самаре бывшую заведующую детсадом обвинили в пяти эпизодах мошенничества на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа".

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По версии следствия, обвиняемая во время работы на должности заведующей детсадом фиктивно трудоустраивала на вакантные места действующих сотрудников организации. Она также убеждала ставших матерями работниц не оформлять официально отпуск по уходу за ребенком и продолжать числиться в штате.

Во время расследования правоохранители изъяли документы, а также установили и опросили 12 свидетелей. Всего женщине вменяется пять эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. Уголовное дело в отношении экс-заведующей с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.