Российского туриста нашли мертвым в отеле Аланьи

40-летний россиянин Сергей Касьянов был обнаружен мертвым в номере отеля в турецкой Аланье, сообщает BirGun. Причины смерти выясняются.

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По информации газеты, гражданин России долгое время не выходил из номера, что вызвало подозрения у персонала отеля, расположенного в районе Оба. Сотрудники гостиницы открыли номер своим ключом, увидели неподвижное тело туриста и вызвали полицию.

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Труп отправлен в институт судебной медицины провинции Анталья для установления точной причины смерти.