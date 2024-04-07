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Сотрудники ЗАЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции

Сотрудники Запорожской АЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Сотрудники ЗАЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции
© РИА Новости
«Угрозы безопасности станции нет. Ни сотрудники станции, ни эксперты МАГАТЭ не пострадали. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился... Инспекторам МАГАТЭ обязательно покажем места прилётов», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС, повреждён грузовик, разгружавший продукты.

5 апреля ВСУ также нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции, прилёты зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2.

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