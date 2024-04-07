Сотрудники ЗАЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции

Сотрудники Запорожской АЭС и эксперты МАГАТЭ не пострадали при ударах ВСУ по станции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Угрозы безопасности станции нет. Ни сотрудники станции, ни эксперты МАГАТЭ не пострадали. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился... Инспекторам МАГАТЭ обязательно покажем места прилётов», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС, повреждён грузовик, разгружавший продукты.

5 апреля ВСУ также нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции, прилёты зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2.