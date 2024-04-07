Пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля. Об этом во время заседания правительственной комиссии заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, передает ТАСС.

«Сегодня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут Оренбурга. Будет превышена отметка опасного явления», — сказал он.

В правительстве региона считают, что стабилизация ситуации по паводку в области ожидается не ранее 20 апреля.

«9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля», — отметили в правительстве.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Глава МЧС назвал «критической» ситуацию в Орске

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.