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Прогремевший в Тбилиси взрыв унес жизни двоих человек

Два человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на стрельбище в Тбилиси, еще четверо получили ранения, их увезли на каретах скорой помощи, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные МВД.

Прогремевший в Тбилиси взрыв унес жизни двоих человек
© globallookpress.com

Инцидент произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. На месте ЧП работают пожарные, а также представители патрульной и криминальной полиции.

В результате взрыва, произошедшего на стрельбище магазина Battleground на улице Бочорма N12 в Тбилиси, погибли два гражданина и получили ранения четверо, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв, в результате чего эвакуировали 93 семьи. Инцидент произошел утром 14 марта. Пострадавших, как сообщали власти, нет. Взрыв произошел на первом этаже здания, в помещении магазина, в котором делали ремонт. Возможной причиной ЧП называли утечку газа.