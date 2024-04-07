Прогремевший в Тбилиси взрыв унес жизни двоих человек

Два человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на стрельбище в Тбилиси, еще четверо получили ранения, их увезли на каретах скорой помощи, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные МВД.

Инцидент произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. На месте ЧП работают пожарные, а также представители патрульной и криминальной полиции.

В результате взрыва, произошедшего на стрельбище магазина Battleground на улице Бочорма N12 в Тбилиси, погибли два гражданина и получили ранения четверо, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв, в результате чего эвакуировали 93 семьи. Инцидент произошел утром 14 марта. Пострадавших, как сообщали власти, нет. Взрыв произошел на первом этаже здания, в помещении магазина, в котором делали ремонт. Возможной причиной ЧП называли утечку газа.