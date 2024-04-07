Москвичка отправила мошенникам 74 млн рублей

Москвичка в течение месяца отправила телефонным мошенникам 74,6 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, жулики связались с горожанкой в месседжере, представились сотрудниками банка и силовых структур. Они рассказали москвичке, что некие злоумышленники собираются похитить ее деньги. По их словам, для того, чтобы спасти финансы от мошенников, ей требовалось «переактивировать счета».

В столичной прокуратуре заметили, что жительница Москвы сняла накопления, взяла кредиты, заняла деньги у знакомых. Затем она посетила кредитные организации и через банкоматы внесла наличные на счета, которые «открыли» для нее аферисты.

В настоящее время ведется розыск преступников, расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее глава красноярского главка МВД Александр Речицкий предложил ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы.