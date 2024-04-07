Женщина убила супруга, который часто выпивал

В Ростове женщину будут судить за убийство возлюбленного. Тело 48-летнего мужчины нашли в квартире. По предварительной версии, сожительница убила его, а потом пошла в магазин заметать следы. Об этом сообщает Kp.ru.

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Пара прожила вместе около 20 лет, однако они не регистрировали свои отношения. По словам подозреваемой в преступлении, мужчина был хорошим человеком, пока не начинал выпивать.

«Нормальным он был лишь с понедельника по пятницу. А в выходные пил и становился агрессивным. Мог и ударить меня», – рассказывает она.

При этом, как отмечают соседи, жительница Ростова тоже страдала от пристрастия к алкоголю. В день, когда было совершено убийство, пара распивала спиртное.

Женщина утверждает, что в один момент ее сожитель снова стал излишне агрессивным и дал ей пощечину. После этого она в страхе за себя и свою жизнь схватила кухонный нож и вонзила его мужчине в грудь. Гражданин умер на месте.

Россиянка пошла в магазин, чтобы обеспечить себе алиби, а затем решила зайти к соседке, которой рассказала, как ездила по делам в другой район. Когда она вернулась домой, то вызвала стражей правопорядка. Она убеждала полицию в том, что даже не трогала мужчину, однако специалисты обнаружили ее отпечатки пальцев на орудии убийства.

«Прокуратура Кировского района Ростова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство» в отношении 52-летней жительницы Ростова», – передают в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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