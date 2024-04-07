Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений в России

Количество тяжких преступлений выросло в России из-за случаев дистанционного мошенничества. Организаторы находятся на Украине, и бороться с ними должна не только полиция, но и ряд других российских министерств, ведомств и организаций. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев заявил в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

Колокольцев отметил, что общая статистика показывает рост тяжких и особо тяжких преступлений за счет телефонного мошенничества, которое попадает в данный разряд. При этом организаторы действуют из-за границы.

«Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений тому, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине», — заявил министр.

По его словам на Украине «существуют целые колл-центры», они дистанционно обманывают россиян и завладевают денежными средствами.

При этом особенность ситуации в том, что полиция «включается по факту совершенного преступления», когда гражданина уже обманули.

Колокольцев считает, что профилактику подобных ситуаций должна вести не только полиция, но и Министерство цифрового развития, ЦБ, Роскомнадзор, сотовые операторы и кредитные учреждения.