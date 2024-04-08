Еще в одном районе Курганской области ввели режим ЧС

Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"В результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населенных пунктов - село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в зоне возможного подтопления находится свыше 60 населенных пунктов. На территории региона введен режим повышенной готовности. Ранее Шумков сообщал, что риск подтопления возрос в связи с тем, что в Костанайской области Казахстана увеличили сброс воды с водохранилищ в 20 раз по сравнению с запланированным уровнем. Ситуацию усугубляет то, что реки в регионе все еще покрыты льдом.