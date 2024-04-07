SHOT: звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск

Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Игоря Гаспаряна, известного по сериалу «Солдаты», объявили в розыск. По его информации, знаменитость накопил долгов в размере 70 тысяч рублей, он не выплачивает эту сумму уже несколько лет. Канал уточнил, что причиной этому могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

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SHOT добавил, что на актера открыты 53 исполнительных производства, большинство из которых за нарушения правил дорожного движения. В публикации также уточняется, что артист недавно перенес операцию по удалению двусторонней грыжи и проходит длительную реабилитацию.

По информации канала, Гаспарян находится дома. Со ссылкой на самого актера SHOT уточнил, что проблемы со здоровьем стали следствием неправильных занятий со штангой, и помимо брюшной, у него также обнаружили позвоночную грыжу и проблемы с ногой, грозящие ампутацией.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) разыскивают судебные приставы. По данным канала, поводом стал долг в 1 млн рублей, который образовался после закрытия ресторана «Варламов есть».