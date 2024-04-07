Паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию

Паводковая обстановка развивается в Орске по наихудшему сценарию, свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6 644 жилых дома. Развернуто 11 пунктов временного размещения вместимостью 8 087 мест. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек", - говорится в сообщении.