Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 28 см

За сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

По данным властей города, паводковая ситуация в Оренбурге ухудшается. На данный момент эвакуировано 428 человек, включая 27 детей. На данный момент уровень реки вблизи Оренбурга составляет 856 см при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном — в 930 см.

«По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Ситуация ухудшается», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что в пункте временного размещения находятся шесть человек, включая одного ребенка. При этом в селе Краснохолм в пригороде Оренбурга, откуда ранее были эвакуированы жители из-за подтоплений, ситуация стабилизировалась. Вода остается в четырех дворах на одной улице.

До этого правительство Оренбургской области временно ограничило автомобильное движение в Оренбурге до 15 апреля из-за паводка.