В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа

9 человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

Возгорание было локализовано.

Девять человек получили травмы различной степени тяжести при пожаре на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе.

Инцидент произошел в субботу, 6 апреля, на одной из платформ перерабатывающего комплекса Akal B. Там находятся газопроводы, по которым перекачивается топливо для турбомашин.

По данным Street Insider, среди пострадавших двое являются сотрудниками Pemex, а остальные семь - подрядчики из других компаний. По данным Pemex, все они получили легкие травмы. Их направили в Сьюдад-дель-Кармен для прохождения медобследования.

На объекте оперативно активировали протокол реагирования на ЧС. Возгорание локализовано.

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