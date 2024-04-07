В деле о «Крокусе» появился еще один фигурант

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокус сити холле", его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса", - сказал собеседник агентства.

Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта

Оба находятся под подпиской о невыезде. В правоохранительных органах уточнили, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в "Крокус сити холле", которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

ТАСС не располагает комментарием следствия.