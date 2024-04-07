Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область

В Оренбургскую область для организации работы по ликвидации последствий паводка вылетел глава МЧС России Александр Куренков, сообщило ведомство.

Куренков направился в Оренбургскую область по поручению главы российского государства Владимира Путина. Министр проследит за тем, как оказывается помощь жителям Орска, передает РИА «Новости».

В Оренбурге из-за паводка ограничили движение автомобилей

Также он определит шаги по ликвидации последствий паводка и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

Напомним, в Орске произошел прорыв дамбы. Под водой оказалась половина Старого города. По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели.