Напавших на «Крокус» назвали хорошо подготовленными наемниками

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей. Гагин добавил, что их выбрали не случайно.

Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть, у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках, — заявил советник.

Медведев классифицировал соучастников теракта в «Крокус Сити Холле»

Он также напомнил, что подозреваемые пытались скрыться на Украине, следовательно, украинский след в этой истории есть. Тем более, что им обещали коридор захода на границе в определенном месте, что явно указывает на работу спецслужб. Гагин считает, что напавшие на «Крокус» намеревались скрыться на Украине и получить обещанное денежное вознаграждение.

Исполнителей теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, нельзя назвать религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру, заявил накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они не имели соответствующей атрибутики. Медведев подчеркнул, что эти преступники являются примитивными наемными убийцами, нанятыми за относительно небольшие деньги для совершения теракта.