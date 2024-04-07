Эвакуация граждан с подтопленных территорий Орска проводится круглосуточно

Эвакуация жителей Орска с территорий, подтопленных после прорывов дамбы, проходит в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Эвакуация жителей с подтопленных территорий Орска проводится круглосуточно. Переезд через железнодорожные пути работает в штатном режиме. Задействованы региональные и муниципальные службы, спасатели, волонтеры. Вся необходимая техника, включая плавсредства, есть в арсенале мобильных спасательных групп", - отмечается в сообщении.

Жителей Орска эвакуируют в пункты временного размещения или к родственникам. В Орске действуют 12 ПВР, при необходимости их число будет увеличено.

Дамбу прорвало в Орске - втором по величине городе Оренбургской области - в ночь на 6 апреля. Еще один прорыв произошел вечером того же дня. Вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов. По последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов. По информации властей, в зоне подтопления нашли тела двух человек, смерть которых не связана с ЧП. Власти призывают жителей эвакуироваться, в области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.