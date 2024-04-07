В Белгородской области атаковали несколько населенных пунктов

Атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины подверглись еще несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вячеслав Гладков.

Как говорится в сообщении, в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома. Возгорание было ликвидировано. Информации о жертвах не поступало.

Кроме того, в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырех атак войск Украины с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля, а линия газопередачи получила повреждения.