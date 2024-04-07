Паводок в Орске: Вода хлынула в Новый город

Стало известно, что уровень воды оренбургской реки Урал достиг почти 11 метров. В настоящее время паводок подходит к Новому городу Орска.

«Сильный дождь, вода прибывает. Площадь Гагарина уже практически затоплена», - пишут «Известия».

Спецборт МЧС со второй группой спасателей отряда «Центроспас» прибыл в Орск

Кстати, после прорыва дамбы в городе уже эвакуировали более 1,1 тысячи человек. Сейчас в Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Их число готовы увеличить в случае необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о том, что глава государства Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления.