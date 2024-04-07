В Оренбурге прокомментировали ситуацию с уровнем паводковых вод

Критический подъем уровня паводковых вод не наблюдается в Оренбурге вблизи реки Урал. Ситуация находится под контролем, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На Уральской улице, где организованы дежурства спасателей, полиции и администрации города, специалисты не фиксируют критического подъема уровня воды. Ситуация находится под контролем. Ведется мониторинг совместной группой на месте", - сообщили в пресс-службе.

Для предотвращения подтопления жилых домов на улице возведена искусственная насыпь.

По информации правительства региона, также завершена эвакуация трех жителей из СНТ "Дубки", которые оставались в зоне подтопления. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в правительстве области сообщали, что уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.