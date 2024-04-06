В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в одном из кафе в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

«По предварительной информации, у мужчины произошёл словесный конфликт с менеджером, в ходе которого правонарушитель начал вести себя неадекватно и агрессивно, при этом повредил имущество заведения», — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области миасский городской суд вынес приговор обвиняемому за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.