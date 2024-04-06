Один человек спасен из-под завалов после хлопка газовоздушной смеси в Нурлате

Один человек спасён из-под завалов, ещё трое эвакуированы после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Нурлате.

Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что пожар охватил четыре квартиры, площадь пожара составила 80 кв. м.

«Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли одного человека, трое эвакуированы из подъезда», — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинске у мужчины в квартире взорвался самогонный аппарат — взрывная волна выбила стёкла и повредила входную дверь.