Человек упал на пути на Большой кольцевой линии метро

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Причиной тому послужило падение человека на пути. Известно, что движение поездов затруднено по часовой стрелке БКЛ, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как уточнил источник «Вечерней Москвы», инцидент случился на станции «Каховская». Упавший на пути пассажир остался жив.

Спустя некоторое время движение транспорта на Большой кольцевой линии вернулось в свой привычный график.

В начале марта на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Среди причин изменения графика указана проверка состава. Помимо этого, 5 марта на БКЛ также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позднее движение ввели в график.