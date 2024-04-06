Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на 7 апреля

Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, 7 апреля. Об этом предупредили местные власти.

— В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Серьезный паводок произошел в Оренбургской области, в частности в городе Орске. Подтопленными оказались тысячи домов и частных землевладений, защитная дамба оказалась повреждена, местных жителей пришлось эвакуировать. Что известно о произошедшем к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в регион, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления.