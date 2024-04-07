В Оренбурге из-за паводка ограничили движение автомобилей

Правительство Оренбургской области ввело в Оренбурге частичного ограничения движения автомобилей до 15 апреля в связи с паводком, передает ТАСС.

«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автомобильный проезд был закрыт на шести улицах и пяти переулках, которые могут представлять угрозу для передвижения. Помимо этого в городе начали возводить искусственную насыпь, позволяющую не допустить близкого подхода воды к жилым домам.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин предрек уровню воды в реке Урал достижение критической отметки в ночь на воскресенье, 7 апреля. Градоначальник отметил, что граждан, которые откажутся покидать опасные области добровольно, будут эвакуировать принудительно.