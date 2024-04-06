Хулиган распылил перцовый баллончик в метро

В московском метро между двумя пассажирами возникла драка, один из них брызнул оппоненту в лицо из перцового баллончика. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел накануне в вагоне электропоезда, следовавшего по Сокольнической линии.

По ее словам, после потасовки молодой мужчина вышел из вагона на станции «Лубянка», а затем вернулся в вагон, где находилось много людей, в том числе женщины и дети.

Хулиган распылил содержимое баллончика в сторону оппонента, после чего выбежал на перрон, где и был задержан полицейскими. Стражи порядка изъяли у него аэрозольный баллончик с сильнодействующим веществом.

Следователем УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ (хулиганство), констатировала Волк.

Ранее сообщалось, что в переходе станции метро «Кунцевская» между двумя пассажирами произошла потасовка, в ходе которой один из мужчин нанес своему оппоненту множественные удары кулаком по лицу.

В столичной прокуратуре отметили, что злоумышленник будет привлечен к ответственности за побои (ст. 116 УК РФ»).